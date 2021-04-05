Hyundai Solaris перевернулась и вылетела на тротуар в Санкт-Петербурге — видео

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

В аварии есть пострадавший.

По информации правоохранительных органов, столкновение автомобилей Hyundai и Chevrolet произошло вечером 4 апреля в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

В результате ДТП пострадала женщина. Она была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом лодыжек.

По факту ДТП будет проведена проверка.

Вам будет интересно
Массовое ДТП произошло на внешней стороне КАД в районе Мурино
Участниками аварии стали по меньшей мере шесть легковых автомобилей, среди которых такси. Сегодня, около 15:00 пользователи соцсетей в группе ВКонтакте "ДТП...
29.03.2021 204
Автор