Hyundai Solaris перевернулась и вылетела на тротуар в Санкт-Петербурге — видео

В аварии есть пострадавший.
По информации правоохранительных органов, столкновение автомобилей Hyundai и Chevrolet произошло вечером 4 апреля в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
В результате ДТП пострадала женщина. Она была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом лодыжек.
По факту ДТП будет проведена проверка.
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29.03.2021 204