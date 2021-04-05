Ленобласть попала в тройку лидеров-регионов по приросту численности населения

За три года прирост численности населения наблюдался в двух десятках регионов.

По информации Росстата, лидерами в рейтинге стали Севастополь (рост на 16,8%,) Ингушетия (5,6%), Ленинградская область (4,3%) и Чечня (4,2%).

В ведомстве отметили, что в этом году ожидается снижение прироста населения на фоне неблагополучия семей из-за негативных последствий пандемии.