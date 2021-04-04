Пособия с 1 апреля впервые смогут получать опекуны на детей от 3 до 7 лет. Размер будет зависеть от среднедушевого дохода в семье.

В России с 1 апреля изменили правила начисления детский пособий. Минтруд РФ рассказал о ключевых изменениях в начислениях.

Выплаты впервые смогут получать опекуны на детей от 3 до 7 лет. Размер будет зависеть от среднедушевого дохода в семье. Базовая выплата будет равна половине регионального прожиточного минимума.

При расчете начнут учитывать детей до 23 лет и не будут брать во внимание сумму выплаты по уходу за детьми-инвалидами. Помимо среднедушевого дохода, будут учитываться квартиры, машины, земельные участки, гаражи, дачи и даже существующие в банках денежные вклады и депозиты. Для выплат семья может иметь несколько видов имущества, но только в одном экземпляре.

За назначением детских пособий родители могут обратиться до 31 декабря. Перерасчет сделают 1 января, вне зависимости от даты обращения. Семьи, уже получающие пособие, но желающие получить перерасчет, также должны написать заявление. Об этом рассказали Невские новости.