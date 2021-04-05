Видео: на Финском заливе запечатлели уникальное огромное облако-трубу

Петербургский фотограф запечатлел на Финском заливе уникальное облако, которое словно катится по небу. Такое метеорологическое явление называется «Morning Glory».

Его длина порой достигает 1 000 км, а высота — 1-2 км. Облако передвигается по нему со скоростью до 40 км/ч. Возникает эти облака в местах с повышенной влажностью и повышенным атмосферным давлением. Солнце нагревает переднюю часть облака и в нем возникает движение воздуха вверх, которое и закручивает облако.

“Представьте себе мощную волну, которая имеет единственный гребень и перемещается, не изменяя скорость или форму – именно так выглядит это облако”, – пишет фотограф Сергей Нагибин

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