Организация предупреждает об участившихся случаях провокаций псевдоэкологов, просящих у людей деньги. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно задать им несколько вопросов.

Северо-Западный Зелёный Крест предупреждает в своих соцсетях об участившихся случаях мошенничества псевдоэкологов. Недобросовестные люди обманным образом собирают у людей деньги якобы на на проведение независимых экологических экспертиз.

В экологической организации рассказали, что мошенников можно вычислить с помощью двух вопросов:

Получило ли регистрацию в местном органе власти их заявление о проведении общественной экологической экспертизы? Согласно ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 N 174-ФЗ (последняя редакция), ст. 23, «Общественная экологическая экспертиза осуществляется при условии государственной регистрации заявления общественных организаций (объединений) о ее проведении». У псевдоэкологов такого разрешения не будет, потому что никакой экспертизы они проводить не собираются.

Согласно ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 N 174-ФЗ (последняя редакция), ст. 23, «Общественная экологическая экспертиза осуществляется при условии государственной регистрации заявления общественных организаций (объединений) о ее проведении». У псевдоэкологов такого разрешения не будет, потому что никакой экспертизы они проводить не собираются. Проведена ли уже государственная экологическая экспертиза данного объекта? Согласно упомянутого ФЗ, ст. 22, «Общественная экологическая экспертиза проводится до проведения государственной экологической экспертизы или одновременно с ней. Это значит что если госэкоэкспертиза уже состоялась, вне зависимости от её результата общественная экологическая экспертиза проведена быть уже не может. Мошенники не упомянут либо обещают решить этот вопрос, дав взятку.

Северо-Западный Зелёный Крест просит людей быть бдительными и не поддаваться на провокации псевдоэкологов.