В Гатчинском районе обнаружили 10 тысяч бутылок нелегального алкоголя

Автор: Анастасия Щербакова
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Подпольным производством занимались в гаражах.

В Ленобласти обнаружили подпольное производство нелегального алкоголя. Изготовлением и продажей незаконных горячительных напитков занимались в гаражах Гатчинского района без соответствующей лицензии.

В Гатчинском районе обнаружили 10 тысяч бутылок нелегального алкоголя подпольное производство алкоголя, Гатчинский район, алкогольИсточник: fsrar.gov.ru
В Гатчинском районе обнаружили 10 тысяч бутылок нелегального алкоголя подпольное производство алкоголя, Гатчинский район, алкогольИсточник: fsrar.gov.ru
В Гатчинском районе обнаружили 10 тысяч бутылок нелегального алкоголя подпольное производство алкоголя, Гатчинский район, алкогольИсточник: fsrar.gov.ru
В Гатчинском районе обнаружили 10 тысяч бутылок нелегального алкоголя подпольное производство алкоголя, Гатчинский район, алкогольИсточник: fsrar.gov.ru
В Гатчинском районе обнаружили 10 тысяч бутылок нелегального алкоголя подпольное производство алкоголя, Гатчинский район, алкогольИсточник: fsrar.gov.ru
В Гатчинском районе обнаружили 10 тысяч бутылок нелегального алкоголя подпольное производство алкоголя, Гатчинский район, алкогольИсточник: fsrar.gov.ru

Пресс-служба Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка сообщила об изъятии более 10 тысяч бутылок нелегального алкоголя вместе с тысячей литров спиртосодержащей жидкости. Об этом рассказали 78.ru.

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В Гатчинском районе обнаружили 10 тысяч бутылок нелегального алкоголя подпольное производство алкоголя, Гатчинский район, алкоголь
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