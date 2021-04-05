Подпольным производством занимались в гаражах.

В Ленобласти обнаружили подпольное производство нелегального алкоголя. Изготовлением и продажей незаконных горячительных напитков занимались в гаражах Гатчинского района без соответствующей лицензии.

Источник: fsrar.gov.ru Источник: fsrar.gov.ru Источник: fsrar.gov.ru Источник: fsrar.gov.ru Источник: fsrar.gov.ru Источник: fsrar.gov.ru

Пресс-служба Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка сообщила об изъятии более 10 тысяч бутылок нелегального алкоголя вместе с тысячей литров спиртосодержащей жидкости. Об этом рассказали 78.ru.