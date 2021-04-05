Подпольным производством занимались в гаражах.
В Ленобласти обнаружили подпольное производство нелегального алкоголя. Изготовлением и продажей незаконных горячительных напитков занимались в гаражах Гатчинского района без соответствующей лицензии.
Источник: fsrar.gov.ru
Источник: fsrar.gov.ru
Источник: fsrar.gov.ru
Источник: fsrar.gov.ru
Источник: fsrar.gov.ru
Источник: fsrar.gov.ru
Пресс-служба Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка сообщила об изъятии более 10 тысяч бутылок нелегального алкоголя вместе с тысячей литров спиртосодержащей жидкости. Об этом рассказали 78.ru.
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