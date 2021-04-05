Почетные доноры крови смогут бесплатно ездить в автобусах Ленобласти

Прокуратура Ленобласти выступила с предложением сделать бесплатный проезд на общественном транспорте для почетных доноров крови России и СССР.

Ежегодно на эти цели потребуется около 30 миллионов рублей. На бесплатный проезд смогут рассчитывать только те почетные доноры, чей доход меньше среднего по Ленобласти – 30 000 рублей.

Сегодня в Ленобласти проживает 8 255 человек почетных доноров России и СССР, из них 4 190 человек и так имеют право на льготный проезд. В комитете по транспорту посчитали, что если хотя бы 40% из оставшихся попадут под критерий нуждаемости, придется выделить на их проезд 18 467 000 рублей ежегодно.

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти увеличили количество льготников, имеющих право на бесплатный проезд. Также с 1 апреля в России отменили целый ряд льгот, введенные на фоне пандемии COVID-19.