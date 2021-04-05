Вероятно, он потерялся, ослаблен или ранен и нуждается в помощи.
В группе ВКонтакте по спасению тюленей разместили объявление о поиске серого тюлененка. В комментариях пользователи посочувствовали потерявшемуся детенышу, некоторые вызвались помочь.
В Фонде друзей балтийской нерпы напоминают, если вы встретили тюленя или нерпу:
- Не приближайтесь и не обнаруживайте своего присутствия, не пугайте животное.
- Позвоните по телефону горячей линии 699-23-99.
- Опишите животное и его точное местонахождение, по возможности сделайте фотографии.
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04.04.2021 161