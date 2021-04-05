Вероятно, он потерялся, ослаблен или ранен и нуждается в помощи.

В группе ВКонтакте по спасению тюленей разместили объявление о поиске серого тюлененка. В комментариях пользователи посочувствовали потерявшемуся детенышу, некоторые вызвались помочь.

В Фонде друзей балтийской нерпы напоминают, если вы встретили тюленя или нерпу:

Не приближайтесь и не обнаруживайте своего присутствия, не пугайте животное.

Позвоните по телефону горячей линии 699-23-99.

Опишите животное и его точное местонахождение, по возможности сделайте фотографии.