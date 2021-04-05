Недостроенный объект на Августовской улице в Выборге станет безопаснее 

Сейчас застройщик восстанавливает ограждение по периметру стройплощадки на улице Августовской в Выборге.

Многоквартирный жилой комплекс «Брусника» начали строить в 2007 году. В декабре 2020 года компания-застройщик была признана банкротом. Намерение завершить строительство ЖК выразил инвестор из Саратова ООО «Система». Представители компании уже провели первые переговоры.

Ранее Александра Дрозденко заверил, что до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. Всего на решение этого вопроса необходимо 8 млрд рублей, из которых регион уже выделил 3,6 млрд.

Всего в регионе 203 объекта по которым нарушены свыше 6 месяцев сроки передачи квартир дольщикам, из них 123 признаны проблемными. По 93 домам до конца 2021 года будет принято решение о достройке или выплате компенсаций дольщикам.