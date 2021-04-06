Следственный комитет начал проверку песни Manizha «Русская женщина» для «Евровидения»

Общественная организация «Ветеранские вести» сообщила, что песня Манижи «Русская женщина» унижает достоинство россиянок.

Организация «Ветеранские вести» пожаловалась в Следственный комитет на песню артистки Манижи «Русская женщина». С ней певица планирует представлять Россию на европейском песенном конкурсе «Евровидение».

По словам участников организации, сценический номер Манижи унижает человеческое достоинство русских женщин по признаку отношения к национальности, а также, по мнению «Ветеранских вестей», он направлен на грубое оскорбление слушательниц.