Следственный комитет начал проверку песни Manizha «Русская женщина» для «Евровидения»

Общественная организация «Ветеранские вести» сообщила, что песня Манижи «Русская женщина» унижает достоинство россиянок.
Организация «Ветеранские вести» пожаловалась в Следственный комитет на песню артистки Манижи «Русская женщина». С ней певица планирует представлять Россию на европейском песенном конкурсе «Евровидение».
По словам участников организации, сценический номер Манижи унижает человеческое достоинство русских женщин по признаку отношения к национальности, а также, по мнению «Ветеранских вестей», он направлен на грубое оскорбление слушательниц.
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09.03.2021 352