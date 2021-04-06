Роспотребнадзор проверил воду в реке Волхов у полузатонувшего судна «Академик Якутин», где концентрация нефтепродуктов была превышена в 32 раза.

Роспотребнадзор проверил воду в реке Волхов возле деревни Малое Чернавино. Оттуда поступило сообщение о разливе нефтепродуков у полузатонувшего судна «Академик Якутин». Ниже по течению располагаются водозаборы населённых пунктов Волховского района, например Новой Ладоги.

Роспотребнадзор провел оперативные меры по исследованию питьевой воды на водозаборах, расположенных ниже по течению. Угрозы ухудшения качества воды нет и превышений предельно-допустимых концентраций нефтепродуктов за весь период наблюдения не обнаружено. Об этом рассказали в 78.ru.