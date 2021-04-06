В Ленобласти привить от COVID-19 планируют более 930 тысяч человек

В Ленобласти для формирования коллективного иммунитета необходимо привить от коронавирусной инфекции 930 тысяч 364 человека.

Реализация этого плана проходит с учетом объемов и сроков поставки вакцины, заявил глава комздрава Сергей Вылегжанин. На сегодняшний день вакцинация проводится в 84 прививочных пунктах во всех районах Ленобласти, из них 31 – мобильные бригады. Привиты уже более 83 тысяч жителей Ленобласти, оба компонента получили — более 53 тысяч человек.

В Ленобласти за последние сутки выявили 94 новых случая COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 40 431 человек, выздоровели — 37 334.

Актуальное разделение по зонам в Ленобласти: