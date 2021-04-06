Более 140 соцобъектов региона подключат к сети в 2021 году — это ФАПы, школы, пожарные части, отделения Росгвардии.

С 2019 года в России к высокоскоростному интернету не менее 10 Мбит/с подключаются социально-значимые объекты, школы – не менее 50 Мбит/с. В 2019-2020 годах к высокоскоростным линиям связи подключены 247 социально-значимых объектов Ленобласти.

«Приоритет для нас — устранение цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году интернетом населения всей страны, включая самые отдаленные уголки. В 2021 году запланирована установка более тысячи базовых станций для организации доступа к интернету малых населенных пунктов. Это отразится на качестве жизни малых поселений», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Напомним, что с начала 2020 года мобильный оператор “большой тройки” построил более тысячи базовых станций на территории Петербурга и Ленобласти.

Благодаря этому в 100 населенных пунктах Ленобласти — Рощино, Сосновом бору, Кингисеппе, Шлиссельбурге, Всеволожске и других — появился 4G интернет. Станции связи установили в торговых центрах, быстрорастущих спальных районах, рядом с общественными пространствами и прогулочными маршрутами.