Акция «Бессмертный полк» состоится в Петербурге 9 мая в традиционном формате

Администрация Санкт-Петербурга согласовала шествие «Бессмертного полка». Жители города смогут почтить память героев, пройдя с их портретами по Невскому проспекту.

Об этом стало известно Невским новостям из интервью Андрея Краснобаева, руководителя регионального отделения «Бессмертный полк России» в Санкт-Петербурге.

«Вчера состоялась рабочая встреча с вице-губернатором Санкт-Петербурга Александром Бельским, в ходе которой администрация города подтвердила возможность проведения шествия «Бессмертного полка» в Санкт-Петербурге в привычном для горожан формате по Невскому проспекту…», — рассказал Краснобаев

Также он отметил, что участниками шествия могут стать все петербуржцы и гости города:

«Ограничений никаких не планируется. В этот день мы призываем остаться дома только тех, кто себя не очень хорошо чувствует, но в остальном все будет организовано как в доковидную эпоху…», — отметил общественник.

В заключении Андрей Краснобаев напомнил, что акция не предполагает наличия политической, религиозной или коммерческой символики, так как это противоречит принципам движения.