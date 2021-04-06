«Единая Россия» назвала кандидатов, баллотирующихся в Госдуму от районов Ленобласти

Во вторник, 6 апреля стало известно о новых зарегистрированных кандидатах, которые решили попробовать свои силы в выборной кампании 2021 года в Государственную Думу РФ.
Так, по Федеральному избирательному округу выдвигается Председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения Волонтеры Победы Ольга Амельченкова и механик ОАО «Лесплитинвест» Алексей Караулов;
По Всеволожскому одномандатному избирательному округу собирается переизбираться действующий депутат Госдумы, а также олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова;
В Кингисеппском одномандатном избирательном округе выдвигаются инспектор Администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области Лариса Комарова, главный инженер в ООО «ДОМСЕРВИС» Антон Моськин, а также ведущий специалист Аппарата Совета депутатов муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области Татьяна Смирнова;
По Волховскому одномандатному избирательному округу попробует свои силы в выборной кампании директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» Денис Лавров.
Валентина Красильникова, член регионального организационного комитата предварительного голосования отметила, что работа по регистрации кандидатов вступила в активную фазу: