«Единая Россия» назвала кандидатов, баллотирующихся в Госдуму от районов Ленобласти

Во вторник, 6 апреля стало известно о новых зарегистрированных кандидатах, которые решили попробовать свои силы в выборной кампании 2021 года в Государственную Думу РФ.

Так, по Федеральному избирательному округу выдвигается Председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения Волонтеры Победы Ольга Амельченкова и механик ОАО «Лесплитинвест» Алексей Караулов;

По Всеволожскому одномандатному избирательному округу собирается переизбираться действующий депутат Госдумы, а также олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова;

В Кингисеппском одномандатном избирательном округе выдвигаются инспектор Администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области Лариса Комарова, главный инженер в ООО «ДОМСЕРВИС» Антон Моськин, а также ведущий специалист Аппарата Совета депутатов муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области Татьяна Смирнова;

По Волховскому одномандатному избирательному округу попробует свои силы в выборной кампании директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» Денис Лавров.

Валентина Красильникова, член регионального организационного комитата предварительного голосования отметила, что работа по регистрации кандидатов вступила в активную фазу:

«Не первый день мы ведем проверку документов кандидатов… Видно, что люди сознательно идут на выборы, хотят обществу приносить пользу. Конечно есть кандидаты, которым приходится отказывать, причины в основном в отсутствии некоторых документов и неправильно поданные сведения о себе. Есть определенные правила и мы их соблюдаем. Кандидат должен представить полный пакет правильно оформленных документов».