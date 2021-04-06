Пьяный местный житель столкнул с балкона девятого этажа мужчину в Тосненском районе

Во вторник, 6 апреля, в посёлке Тельмана произошла трагедия. У одного из домов на Ладожском бульваре обнаружили тело молодого человека. Как выяснилось позже, его вытолкнули с балкона многоэтажки.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР, в случившемся признался 47-летний местный житель. По его словам, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился с 28-летним молодым человеком на балконе девятого этажа жилой высотки.

В ходе конфликта задержанный оттолкнул собеседника, и тот потерял равновесие, упав с большой высоты. Молодой человек погиб на месте.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Виновнику трагедии предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.