Уроженец Казахстана отправится в тюрьму за производство наркотиков в Выборге

Несостоявшийся наркодилер прибыл из Караганды (Республика Казахстан) в Выборг, где решил организовать нарколабораторию. Однако его планам помешали нагрянувшие правоохранители.

Как сообщает Online47 со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры, ныне задержанный уроженец Казахстана организовал производство смертельного вещества у себя дома. В кустарных условиях он успел наварить больше 1 кг наркотиков с целью его дальнейшей продажи.

По итогам судебного дела мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.