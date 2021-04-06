Уроженец Казахстана отправится в тюрьму за производство наркотиков в Выборге

Несостоявшийся наркодилер прибыл из Караганды (Республика Казахстан) в Выборг, где решил организовать нарколабораторию. Однако его планам помешали нагрянувшие правоохранители.
Как сообщает Online47 со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры, ныне задержанный уроженец Казахстана организовал производство смертельного вещества у себя дома. В кустарных условиях он успел наварить больше 1 кг наркотиков с целью его дальнейшей продажи.
По итогам судебного дела мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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