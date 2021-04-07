Zoom ограничил использование сервиса для российских компаний с госучастием

Компания Zoom Video Communications решила ограничить доступ к серверу онлайн-конференций государственным учреждениям и компаниям на территории России и СНГ. В пресс-службе организации прокомментировали ситуацию.

В СМИ появилась информация о том, что Zoom ограничил пользование своим программным обеспечением для российских компаний с государственным участием. Замечается, что такая политика организации может сказаться на работе образовательных учреждений, таких как школы и вузы.

Гендиректор ООО «РайтКонф», которое является официальным представителем Zoom в России, Андрей Петренко уточнил, что на данный момент обдумываются детали дальнейшей работы. Он предположил, что компания может сделать отдельный продукт для госсектора.

В пресс-службе компании Zoom сообщили, что информация о приостановке продаж ее продукции российским госучреждениям не является достоверной. На данный момент проводится проверка в связи с распространением ложных данных.