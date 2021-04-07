Сергей Лавров заявил о готовности России поставлять вакцину от COVID-19 бедным странам

Россия готова на транспарентной основе поставлять нуждающимся странам вакцины от COVID-19. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.
В беседе с пакистанской газетой News International Лавров отметили, что вопрос справедливого распределения «антикоронавирусных» препаратов весьма чувствителен. Особенно это наблюдается в беднейших странах. Поэтому Россия готова на транспарентной основе поставлять российские препараты туда.
Министр напомнил, что соглашения о поставках вакцины «Спутник V» Россия заключила уже с более чем 50 государствами. В некоторых странах даже запущено производство российской вакцины от коронавируса.
По его словам, нынешний кризис с вакцинацией показал, что большинство современных проблем рано или поздно становятся общими и бороться с ними нужно сообща.