Сергей Лавров заявил о готовности России поставлять вакцину от COVID-19 бедным странам

Автор: Александр Селиванов
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Россия готова на транспарентной основе поставлять нуждающимся странам вакцины от COVID-19. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

В беседе с пакистанской газетой News International Лавров отметили, что вопрос справедливого распределения «антикоронавирусных» препаратов весьма чувствителен. Особенно это наблюдается в беднейших странах. Поэтому Россия готова на транспарентной основе поставлять российские препараты туда.

Министр напомнил, что соглашения о поставках вакцины «Спутник V» Россия заключила уже с более чем 50 государствами. В некоторых странах даже запущено производство российской вакцины от коронавируса.

«Будем и впредь помогать пострадавшим государствам – как в двусторонних форматах, так и по линии многосторонних структур», — заключил Лавров.

По его словам, нынешний кризис с вакцинацией показал, что большинство современных проблем рано или поздно становятся общими и бороться с ними нужно сообща.

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«Сейчас особенно важно, чтобы было приостановлено действие торговых барьеров, нелегитимных санкций, ограничений в финансовой, технологической и информационной сферах», — отметил Лавров.
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