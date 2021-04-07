Во Всеволожске 15-летний подросток ударил приятеля ножом, а после отвел его домой к маме

Подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в полицию обратилась 37-летняя мать пострадавшего. Она рассказала, что вечером 6 апреля ее 14-летний ребенок вернулся домой с ножевым ранением живота. Сопровождающий его подросток признался, что это он ударил ее сына ножом во время ссоры в лесополосе микрорайона «Южный» во Всеволожске.
Нападавшего подростка задержали, допросили, а затем передали родителям. По факту произошедшего проводится проверка.
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