Во Всеволожске 15-летний подросток ударил приятеля ножом, а после отвел его домой к маме

Подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в полицию обратилась 37-летняя мать пострадавшего. Она рассказала, что вечером 6 апреля ее 14-летний ребенок вернулся домой с ножевым ранением живота. Сопровождающий его подросток признался, что это он ударил ее сына ножом во время ссоры в лесополосе микрорайона «Южный» во Всеволожске.

Нападавшего подростка задержали, допросили, а затем передали родителям. По факту произошедшего проводится проверка.