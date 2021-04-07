Гонщик из Подпорожского района получил трое суток ареста за неоплаченный вовремя штраф в 500 рублей

Жителю Подпорожского района придется провести несколько дней в изоляции из-за неоплаченного штрафа за превышение скорости.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Ленобласти, за превышение скорости в отношении мужчины был составлен административный протокол и назначен штраф в размере 500 рублей. Через некоторое время сумма удвоилась до 1 000 рублей, но мужчина так и не погасил задолженность.

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Тогда приставы составили протокол по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». Суд назначил нарушителю наказание в виде 3 суток ареста. Также мужчине нужно выплатить ранее наложенный штраф.