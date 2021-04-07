Населенные пункты Ленобласти, где 7 апреля выявлены 92 новых случая COVID-19

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Ленобласти COVID-19 был подтвержден у 92 человек.

Волосовский район: Волосово (+1), Кикерино (+1), Сумино (+2).

Волховский район: Волхов (+2), Колчаново (+1), Новая Ладога (+1).

Всеволожский район: Мурино (+2), Всеволожск (+6), Кудрово (+1), Новое Девяткино (+1), Воейково (+1), Сертолово (+4), Кузьмоловский (+1), Токсово (+2), Бугры (+1), Юкки (+1), пгт им. Свердлова (+1), п. Углово (+1), д. Углово (+1), Лесколово (+1).

Выборгский район: Выборг (+4), пгт Рощино (+1), Приморск (+1), Каменногорск (+3), Семиозерье (+1), Кирпичное (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+7), Рождествено (+2), Сиверский (+2), Малое Верево (+1), Батов (+2), Корпиково (+1).

Кингисеппский район: Котельский (+1).

Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+2).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).

Лужский район: Луга (+6), Оредеж (+1).

Приозерский район: Приозерск (+2), Саперное (+2), Починок (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+6).

Тихвинский район: Тихвин (+1).

Тосненский район: Глинка (+1), Тосно (+3), Тельмана (+1), Никольское (+2), Ульяновка (+1).

Ранее Мишустин поручил подготовить новые меры борьбы с коронавирусом. Планируется, что предложения представят к 9 апреля.