Скворцы искали пропитание в Приморском районе Северной столицы.

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В сообществе «Птицы СПб и России» опубликовали видео, на котором пара скворцов заливается пением.

По словам знающих комментаторов, таким образом птицы «сканировали» территорию на наличие пищи.

Отмечается, что скворцы совсем не боятся людей и добывают пищу рядом с ними.