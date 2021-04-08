В Приморском районе Санкт-Петербурга фотограф заснял пару скворцов

Автор: Александр Селиванов
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Скворцы искали пропитание в Приморском районе Северной столицы.

В сообществе «Птицы СПб и России» опубликовали видео, на котором пара скворцов заливается пением.

По словам знающих комментаторов, таким образом птицы «сканировали» территорию на наличие пищи.

Отмечается, что скворцы совсем не боятся людей и добывают пищу рядом с ними.

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25.03.2021 142
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