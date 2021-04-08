С начала апреля пограничники Ленобласти и Петербурга поймали более 80 нарушителей

Нарушителям пограничного режима были назначены денежные штрафы или предупреждения.

Во вторник, 6 апреля, в Выборгском районе Ленобласти пограничники задержали трех иностранцев, которые хотели незаконно пересечь границу. Соответствующих документов и разрешений у них при себе не было. Их привлекли к административной ответственности и оштрафовали, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти.

В конце марта в Выборгском районе были задержаны 26 граждан стран СНГ, прибывающих в режимной зоне без разрешений. Всех оштрафовали, а двое по решению суда должны покинуть страну.