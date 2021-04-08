Жителей Ленобласти приглашают написать «Космический диктант»

11 апреля пройдет всероссийский онлайн-диктант, подключиться к которому смогут все жители Ленинградской области.

Диктант будет состоять из 30 вопросов о биографии, жизни и работе на орбите Юрия Гагарина, а также исследованиях планет и других сферах космических знаний. На ответ вопрос дадут ровно минуту.

Трансляция будет вестись в группе «Космос» ВКонтакте, на сайте центра «Космонавтика и авиация» и на сайте ВДНХ 11 апреля с 10.00. Итоги диктанта будут подведены 25 апреля. Победители получат ценные призы и возможность лично посетить одно из предприятий Госкорпорации «Роскосмос».

Напомним, что с 9 по 24 апреля жители Ленинградской области смогут проверить свою цифровую грамотность во всероссийском «Цифровом диктанте». Тестирование пройдет на сайте акции. Оно включает в себя вопросы на знание базовых программ и приложений, социальных сетей, интернет-магазинов и других онлайн-сервисов.