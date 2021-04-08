В Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра

Днём в четверг его порывы составят до 14 м/с.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, с 14-17 часов ветер северо-западного, западного направления усилится до 14 м/с.

Спасатели советую гражданам быть осторожными на улице, а автомобилистов прося парковать автомобили в дали от деревьев.

Также опасность могут представлять деревья, мосты, эстакады и линии электропередач.