В Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра

Автор: Александр Селиванов
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Днём в четверг его порывы составят до 14 м/с.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, с 14-17 часов ветер северо-западного, западного направления усилится до 14 м/с.

Спасатели советую гражданам быть осторожными на улице, а автомобилистов прося парковать автомобили в дали от деревьев.

Также опасность могут представлять деревья, мосты, эстакады и линии электропередач.

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05.04.2021 237
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