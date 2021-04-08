В Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра

Днём в четверг его порывы составят до 14 м/с.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, с 14-17 часов ветер северо-западного, западного направления усилится до 14 м/с.
Спасатели советую гражданам быть осторожными на улице, а автомобилистов прося парковать автомобили в дали от деревьев.
Также опасность могут представлять деревья, мосты, эстакады и линии электропередач.
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05.04.2021 237