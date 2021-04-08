Сергей Яхнюк подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России»

Автор: Гузель Галимова
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Член фракции «Единая Россия», член комитета по аграрным вопросам Госдумы Сергей Яхнюк в четверг, 8 апреля, лично представил документы в региональный организационный комитет.

Он планирует участвовать в предварительном голосовании в Кингисеппском одномандатном округе №112, от которого был избран депутатом в 2017 году.

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Сергей Яхнюк отмечается, что предварительное голосование позволяет наиболее открыто и честно определить кандидатов, которые пользуются доверием у избирателей. А еще помогает привлечь широкое внимание к программам кандидатов, нацеленных на развитие региона и округа.

В этом году предварительное голосование пройдет в онлайн формате с 24 по 30 мая, в традиционном очном — 30 мая. Участвовать в нем могут все зарегистрированные избиратели.

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