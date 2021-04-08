Дождь с мокрым снегом и сильный ветер ожидают жителей Ленобласти 9 апреля

В пятницу, 9 апреля, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ночью местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Днем в большинстве районов ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 0…-5°C, днем +4…+9°C.

Ветер ночью западный, юго-западный умеренный, днём юго-западный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.