В Доме Дружбы Ленинградской области прошли музыкальные представления артистов, можно было узнать об обычаях народа а также обсудили идею создания цыганского театра в регионе.

Международный день цыган отметили мероприятиями в Доме Дружбы Ленинградской области. Ленобласть традиционно является многонациональным регионом — не менее 141 национальности проживают на её территории. Об особенностях кочевой культуры и обычаях цыган узнали на прошедшем мероприятии.

Источник: Репортаж Лен ТВ24 Источник: Репортаж Лен ТВ24 Источник: Репортаж Лен ТВ24

Лира Бурак, председатель комитета по межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области отметила, что представители цыганской народности веками чтут и сохраняют свои традиции, обычаи, жизненный уклад.

Больше внимание уделяется интеграции цыганского населения в Ленобласти. Более 5 тысяч цыган живут на территории региона, большинство общин которых находятся во Всеволожском и Гатчинском районах. Об этом рассказали в Лен ТВ24.