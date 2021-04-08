Международный день цыган отметили в Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
Источник: Репортаж Лен ТВ24
Источник: Репортаж Лен ТВ24

В Доме Дружбы Ленинградской области прошли музыкальные представления артистов, можно было узнать об обычаях народа а также обсудили идею создания цыганского театра в регионе.

Международный день цыган отметили мероприятиями в Доме Дружбы Ленинградской области. Ленобласть традиционно является многонациональным регионом — не менее 141 национальности проживают на её территории. Об особенностях кочевой культуры и обычаях цыган узнали на прошедшем мероприятии.

Международный день цыган отметили в Ленобласти цыгане, праздник, мероприятие, Ленобласть, Дом Дружбы Ленинградской областиИсточник: Репортаж Лен ТВ24
Международный день цыган отметили в Ленобласти цыгане, праздник, мероприятие, Ленобласть, Дом Дружбы Ленинградской областиИсточник: Репортаж Лен ТВ24
Международный день цыган отметили в Ленобласти цыгане, праздник, мероприятие, Ленобласть, Дом Дружбы Ленинградской областиИсточник: Репортаж Лен ТВ24

Лира Бурак, председатель комитета по межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области отметила, что представители цыганской народности веками чтут и сохраняют свои традиции, обычаи, жизненный уклад.

Больше внимание уделяется интеграции цыганского населения в Ленобласти. Более 5 тысяч цыган живут на территории региона, большинство общин которых находятся во Всеволожском и Гатчинском районах. Об этом рассказали в Лен ТВ24.

Вам будет интересно
Международный день цыган отметили в Ленобласти цыгане, праздник, мероприятие, Ленобласть, Дом Дружбы Ленинградской области
Театральный фестиваль «Всеволожская весна» приготовил семь премьер
10 апреля во Всеволожском центре культуры и досуга стартует театральный фестиваль «Всеволожская весна-2021». Областные театры покажут зрителям 11 спектаклей, 7 из...
08.04.2021 82
Автор