Виртуальная экспозиция расскажет о влиянии новейших технологий на искусство.

В Петербургском Эрмитаже готовят к показу новый формат выставок. Отделом современного искусства была создана виртуальная экспозиция, которая расскажет о влиянии новейших технологий на искусство. Инновационную выставку можно будет посетить ближе к осени.

Картины, музыка и 3D скульптуры будут создаваться и существовать только в интернете. Такова главная задумка авторов проекта — сделать искусство доступное для всех. Сейчас отдел современного искусства ведет работы над форматом выставки. Об этом рассказали ЛенТВ 24.