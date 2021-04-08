«Вознесение Атона» был крупнейшим административным и промышленным поселением Египта, который основал фараон Аменхотеп III, живший в XIV веке до нашей эры.

Неподалеку от Луксора на западном берегу Нила египетские археологи обнаружили погребенный в песках город древности. «Вознесение Атона» был крупнейшим административным и промышленным поселением Египта, который основал фараон Аменхотеп III, живший в XIV веке до нашей эры.

Поражает степень сохранности поселения. Наблюдаемая учеными картина дала понять, что уже в те времена город был разделен на улицы, а дома достигали в высоту трех метров.

Раскопки начались в сентябре 2020 года, планировалось найти погребальный храм Тутанхамона. Но уже через несколько недель было понятно, что находка оказалась куда большего масштаба, чем рассчитывали ранее. Город отлично сохранился для своего возраста, даже многая утварь осталась на своих местах, будто люди просто ушли, побросав все, рассказал эксперт.

Фото: Dr. Zahi Hawass / Facebook Фото: Dr. Zahi Hawass Фото: Dr. Zahi Hawass / Facebook Фото: Dr. Zahi Hawass / Facebook Фото: Dr. Zahi Hawass / Facebook Фото: Dr. Zahi Hawass / Facebook

Ученые сделали вывод, что археологические слои оставались нетронутыми несколько тысяч лет. Об этом рассказали в издании 47news.