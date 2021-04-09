На три месяца перекроют проезд по улице Графова в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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Там будут устанавливать пешеходную галерею.

По информации пресс-службы ГАТИ, в Приморском районе Санкт-Петербурга с 14 апреля по 30 июля закроют улицу Графова для установки пешеходной галереи.

Также в ведомстве отметили, что с 11 по 20 апреля будет закрыто движение по Подъездному переулку. Причиной станет прокладка тепловой сети.

Водителей поросят заранее составлять свой маршрут.

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09.04.2021 69
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