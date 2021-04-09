МЧС предупреждает жителей Ленобласти о штормовом ветре после полудня

В ближайшие часы жителей Ленобласти ожидают сильные порывы ветра, сообщает региональное ГУ МЧС.

Начиная с 12-15 часов ожидается резкое усиление юго-западного, южного ветра. Его порывы будут достигать 15-20 м/с.

В связи с этим жителей и гостей Ленобласти просят быть внимательными и избегать шатких конструкций. А водителям не стоит парковать свои автомобили рядом с деревьями. Спасатели также напомнили, что выход на лед в регионе смертельно опасен.

Сегодня, 9 апреля, в большинстве районов ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха днем +4…+9°C.