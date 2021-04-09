«ЛенОблачность»: очевидцы первого полета человека в космос расскажут ленинградцам о Гагарине

12 апреля в Ленобласти пройдет, стилизованный под 60-е годы XX века инновационный онлайн-марафон в честь 60-летия первого полета человека в космос

«ЛенОблачность» пройдет в формате культурной реконструкции в сети интернет. 12 апреля зрителей ждут живое исполнение любимых советских песен 60-ых годов, а среди гостей выступят ученые-очевидцы первого полета человека в космос, писатель и историк и многие другие.

Трансляция начнется в 18.00. Подключиться к празднику можно будет по ссылке.

«ЛенОблачность» реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области при поддержке Института Прикладной Астрономии РАН.

11 апреля ленинградцев приглашают присоединиться к «Космическому диктанту» из 30 вопросов о биографии, жизни и работе на орбите Юрия Гагарина, а также исследованиях планет и других сферах космических знаний. На ответ вопрос дадут ровно минуту.

Трансляция будет вестись в группе «Космос» ВКонтакте, на сайте центра «Космонавтика и авиация» и на сайте ВДНХ 11 апреля с 10.00. Итоги диктанта будут подведены 25 апреля. Победители получат ценные призы и возможность лично посетить одно из предприятий Госкорпорации «Роскосмос».