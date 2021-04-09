Акция состоится на 87 площадках. Принять участие можно будет как в очном, так и в онлайн-формате.

29 апреля жителям Ленобласти представится возможность поучаствовать в Международной просветительско-патриотической акции «Диктант Победы». В этом году она посвящена началу и первому году Великой Отечественной войны, а некоторые вопросы, на которые предстоит ответить участникам, будут связаны с юбилеем великих полководцев Советского Союза. Об этом сообщается на сайте Диктанта.

Мероприятие пройдет на 87 площадках Ленобласти. Всего тест будет состоять из 25 заданий — 20 по общей военно-исторической теме и пяти по региональной тематике. Со всем этим участникам необходимо справиться за 45 минут. Пройти тестирование можно как в оффлайн-формате, так и на сайте диктантпобеды.рф.

Организаторами «Диктанта Победы» выступили проводит партия «Единая Россия» и «Российское военно-историческое общество».