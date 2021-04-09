Из озера у поселка Лебяжье достали тело рыбака

По предварительным данным, в погибшем узнали одного из братьев, которые 1 апреля уехали на рыбалку на автомобиле «УАЗ Хантер» и пропали.

Днем 8 апреля смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга на лодке обнаружила тело мужчины на озере Лубенском. Точные данные погибшего установят во время процедуры опознания. Предварительно, это один из пропавших в Ломоносовском районе рыбаков. Известно, что на пятый день поисков на северном берегу озера нашли закрытый автомобиль «УАЗ Хантер».

Ранее из Ладожского озера достали тело провалившегося под лед рыбака. Житель Шлиссельбурга ушел на рыбалку 6 апреля.