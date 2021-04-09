Специалисты Роспотребнадзора посоветовали воздержаться от выездов на природу и чаще делать влажную уборку.

Весна — это время цветения многих деревьев и настоящий кошмар для аллергиков, не переносящих цветочную пыльцу. В Роспотребнадзоре дали пару советов на такие случаи. Об этом пишет «47news» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Прежде всего специалисты рекомендуют обратиться к врачу и принимать назначенные им лекарства. Особое внимание в это время стоит уделить своему быту и повседневным привычкам. Так, весной аллергикам лучше не совершать частых выездов в лес, на дачу и в сельскую местность. Дома можно установить системы очистки воздуха. Также эксперты советуют не пренебрегать влажной уборкой и умываться после каждого возвращения с улицы.