Турция может закрыть границы для россиян на майские праздники

В Турции сложная эпидемиологическая ситуация с Covid-19 — страна близка к объявлению локдауна. В предстоящие майские праздники россияне могут не попасть в жаркую страну.

На данный момент в Турции началась вспышка роста заболеваемости коронавирусом. Еще недавно там регистрировали по 10 тысяч заболевших в день, однако сейчас их число выросло в разы. Как сообщает Deita.ru, правительство Турции озвучит свое решение в ближайшее время.

Как сообщают эксперты, вариантов ограничения въезда в страну несколько: либо полный запрет на въезд или введение ограничений. При этом, Иран и Китай уже запретили своим гражданам летать в Турцию.