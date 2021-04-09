Автор хита «Комарово» выступит во Всеволожске за 150 тысяч рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Сайт «Без формата»

Народный артист России  Игорь Скляр выступит со своим творчеством во Всеволожске в местном Доме культуры. Выступление почти в полтора часа обойдется больше чем в сотню тысяч рублей. 

Согласно информации портала 47news со ссылкой на сайт госзакупок, Игорь Скляр выступит на закрытии фестиваля «Всеволожская весна — 2021» в субботу, 24 апреля. Выступление артиста обойдется в 150 тысяч рублей.

Контракт с Игорем Скляром заключил Всеволожский центр культуры, где артист исполнит свои песни.

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