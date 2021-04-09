10 апреля в Ленобласти ограничат скорость на участках шести федеральных трасс

В эту субботу дорожные работы пройдут на 17-ти участках.

Водителям придется сбавить скорость в субботу 10 апреля из-за ремонта дорог на шести федеральных трассах. Специалисты займутся ремонтом обочин, установкой дорожных знаков и устранением деформаций на 17-ти участках, сообщает online47.ru со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Работы пройдут на следующих трассах:

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола:

– км 72-75 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка ПЧ;

– км 28-24 ограничение скорости движения направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы;

– км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка ПЧ;

– км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка СБО механизированным способом;

– км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

– км 29-25 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитного экрана;

– км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора.

А-181 «Магистральная»:

– км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, профилировка обочин.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

– км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

– км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

– км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

– км 670-672 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

– км 658 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

– км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

– км 136-174 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия;

– км 18,21,22 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

– км 56,59,74,79 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.