В Пулково самолет выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы

Автор: Анастасия Щербакова
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Самолет в Пулково
фото: ato.ru

По предварительной информации, пострадавших не обнаружено.

9 апреля пассажирский самолет в Пулково укатился за взлётно-посадочную полосу после посадки. О пострадавших не сообщается, передает «Интерфакс».

«Самолет Як-40 совершил посадку в «Пулково», однако экипажу не удалось удержать воздушное судно и оно выкатилось за пределы полосы», — рассказал источник.

По предварительной информации, на борту был только экипаж, который отказался от медпомощи. Видимых травм у них не обнаружено. Самолет остался без повреждений.

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04.04.2021 196
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