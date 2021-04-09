В Пулково самолет выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы

По предварительной информации, пострадавших не обнаружено.

9 апреля пассажирский самолет в Пулково укатился за взлётно-посадочную полосу после посадки. О пострадавших не сообщается, передает «Интерфакс».

«Самолет Як-40 совершил посадку в «Пулково», однако экипажу не удалось удержать воздушное судно и оно выкатилось за пределы полосы», — рассказал источник.

По предварительной информации, на борту был только экипаж, который отказался от медпомощи. Видимых травм у них не обнаружено. Самолет остался без повреждений.