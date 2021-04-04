В апреле рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Пресс-служба аэропорта Пулково сообщила о возобновлении прямых авиарейсов между Петербургом и Ригой. Из Риги можно улететь в Вильнюс, Гамбург, Лиссабон, Минск, Рейкьявик, Таллин, Тбилиси и Цюрих.

Сегодня, 4 апреля, аэропорт отправил первый возобновленный рейс авиакомпании AirBaltic по маршруту Рига — Санкт-Петербург. До 6 апреля в Латвию можно въехать только по уважительной причине. Также при путешествии в Латвию пассажиры должны предъявить тест на COVID-19 с отрицательным результатом и заполнить электронный опросник. Вся подробная информация по ограничениям в поездках по Латвии а также полезные ссылки можно найти на странице авиакомпании AirBaltic. Об этом рассказали 47news.ru.

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