В Петербурге автомобиль сбил девочку, которая с матерью переходила дорогу в неположенном месте

Пострадавший ребенок попал в реанимацию.
Девочка попала под машину после того, как переходила с мамой в неположенном месте. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге на Варшавской улице неподалеку от магазина «Пятерочка».
Скорая быстро оказалась на месте ДТП. Девочку доставили в реанимацию. Очевидцы сообщили в группе ВКонтакте ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, что она осталась жива.
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