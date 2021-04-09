В Петербурге автомобиль сбил девочку, которая с матерью переходила дорогу в неположенном месте

Пострадавший ребенок попал в реанимацию.

Девочка попала под машину после того, как переходила с мамой в неположенном месте. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге на Варшавской улице неподалеку от магазина «Пятерочка».

Скорая быстро оказалась на месте ДТП. Девочку доставили в реанимацию. Очевидцы сообщили в группе ВКонтакте ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, что она осталась жива.