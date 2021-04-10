Эксперименты подтвердили способность собак ревновать

Если хозяин уделяет внимание потенциальному «конкуренту», собаки могут демонстрировать настоящее ревнивое поведение.

Считается, что чувство ревности невозможно без высокого уровня самосознания, понимания собственного места в сложных социальных взаимоотношениях и положения других людей. Все это звучит слишком «человекообразно», однако владельцы собак часто замечают, что их питомцы способны вести себя крайне ревниво, если хозяин уделяет слишком много внимания другому животному. Эти субъективные наблюдения подтвердили и эксперименты, о которых ученые сообщают в статье, опубликованной в журнале Psychological Science.

Амалия Бастос (Amalia Bastos) и ее коллеги из Оклендского университета в Новой Зеландии поставили опыты с 18 домашними собаками, помещая их в ситуацию, вызывающую чувство нехватки любви со стороны хозяина. Животным показывали сцену, в которых хозяин ласкал другую собаку, либо (в качестве контроля) пушистый флисовый цилиндр. Далее между ними и первой собакой опускали барьер. При виде «конкурента» животные бросались на него с куда большей силой, чем когда видели «противника» с мягкой и явно неодушевленной игрушкой.

По словам авторов исследования, такое поведение несет три ключевых признака ревности. Оно проявлялось лишь при взаимодействии хозяина с потенциальным социальным конкурентом, но не с неодушевленным объектом; было прямым следствием этого взаимодействия, а не простого присутствия конкурента рядом. Наконец, оно продолжалось и в том случае, если взаимодействие происходило вне прямой видимости.