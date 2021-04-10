В парке на Московском проспекте мигранты устроили массовую поножовщину

Автор: Александр Селиванов
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Один мужчина попал в больницу.

По информации правоохранительных органов, конфликт группы мигрантов парке у дома № 110 по Московскому проспекту закончился поножовщиной.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в парке 20-летнего гражданина Киргизии с ножевым ранением грудной клетки. Медики госпитализировали парня.

Сотрудники полиции изъяли видеозапись с камеры установленной на фасаде здания рядом с парком. По горячим следам был задержан 26-летний гражданин Узбекистана.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело.

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