В Петербурге задержали полсотни нелегальных мигрантов

На территории Фрунзенского района Петербурга полиция зафиксировала ряд нарушений в миграционном законодательстве. В итоге 49 человек были доставлены в отдел полиции.

Как сообщает портал 78.ru со ссылкой на Главное управление МВД по Санкт-Петербургу, помимо незаконно пребывающих на территории страны граждан других государств, полиция также обнаружила факты фиктивной постановки на миграционный учёт.

«В одной из квартир на улице Турку выявлен факт фиктивной массовой постановки на миграционный учёт. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В доме № 118 по Бухарестской улице обнаружен нелегальный хостел — 17 жильцов мини-гостиницы доставлены в полицию. В доме № 29 по улице Димитрова полицейские изъяли ружьё, которое хранилось без сейфа, его владелец привлечён к административной ответственности», — рассказывают в ведомстве.