В Санкт-Петербурге провели более 21 тысячи обследований на Covid-19 за сутки

В период с 9 по 10 апреля в Северной столице провели 21 088 тысяч ПЦР-тестов на обнаружение коронавируса. Те, у кого нашли признаки болезни, находятся под наблюдением врачей.

По сообщению Роспотребнадзора, под медицинским присмотром из-за контактов с ковид-больными пациентами находятся те петербуржцы, кто имеет определенные симптомы.

В общей сложности с начала октября 203 936 человек получили гуманитарную помощь. Волонтёры выполнили более 6 733 заявок.