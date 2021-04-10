Тело пожилой женщины обнаружили в Ломоносовском районе

В убийстве подозревают мужчину, который жил вместе с погибшей.
По информации правоохранительных органов, в поселке Большая Ижора было обнаружено тело 62-летней бездомной женщины.
Отмечается, что сотрудники полиции обнаружили на теле погибшей ножевое ранение.
Как сообщили в издании ЛенТВ24, сожителя женщины задержали. Возбуждено уголовное дело.
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09.04.2021 116