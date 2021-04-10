Тело пожилой женщины обнаружили в Ломоносовском районе

Автор: Александр Селиванов
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В убийстве подозревают мужчину, который жил вместе с погибшей.

По информации правоохранительных органов, в поселке Большая Ижора было обнаружено тело 62-летней бездомной женщины.

Отмечается, что сотрудники полиции обнаружили на теле погибшей ножевое ранение.

Как сообщили в издании ЛенТВ24, сожителя женщины задержали. Возбуждено уголовное дело.

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