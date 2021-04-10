Саперы подорвали на полигоне в Ленобласти снаряд времен ВОВ

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Снаряд был обнаружен в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Саперы подорвали на полигоне в Ленобласти снаряд времен ВОВ Снаряды, саперы, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Правоохранительные органы Санкт-Петербурга, Правоохранительные органы России, Правоохранительные органы Ленобласти, полиция, полицейские, Ленобласть, ГУ Росгвардия, Вторая мировая война, войны, Великая Отечественная ВойнаИсточник: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Саперы подорвали на полигоне в Ленобласти снаряд времен ВОВ Снаряды, саперы, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Правоохранительные органы Санкт-Петербурга, Правоохранительные органы России, Правоохранительные органы Ленобласти, полиция, полицейские, Ленобласть, ГУ Росгвардия, Вторая мировая война, войны, Великая Отечественная ВойнаИсточник: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

По информации пресс-службы ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, снаряд обнаруженный во время дорожных работ на Таллинском шоссе в районе деревни Старо-Паново был перевезен и уничтожен на полигоне в Ленинградской области.

Отмечается, что снаряд калибра 150 мм относится к временам Великой Отечественной войны.

Вам будет интересно
Более 100 снарядов времен войны уничтожили в Петербурге и Ленобласти за март
За прошедший месяц на территории Ленобласти и Петербурга было найдено, вывезено и утилизировано свыше 100 артиллерийских снарядов и боеприпасов времен...
01.04.2021 175
Автор