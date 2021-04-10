Саперы подорвали на полигоне в Ленобласти снаряд времен ВОВ

Снаряд был обнаружен в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Источник: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти Источник: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

По информации пресс-службы ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, снаряд обнаруженный во время дорожных работ на Таллинском шоссе в районе деревни Старо-Паново был перевезен и уничтожен на полигоне в Ленинградской области.

Отмечается, что снаряд калибра 150 мм относится к временам Великой Отечественной войны.