Саперы подорвали на полигоне в Ленобласти снаряд времен ВОВ

Снаряд был обнаружен в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
Источник: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Источник: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти
По информации пресс-службы ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, снаряд обнаруженный во время дорожных работ на Таллинском шоссе в районе деревни Старо-Паново был перевезен и уничтожен на полигоне в Ленинградской области.
Отмечается, что снаряд калибра 150 мм относится к временам Великой Отечественной войны.
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01.04.2021 175