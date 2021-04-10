Авиасообщение между Россией и Турцией закроют с понедельника

С 12 апреля жители России не смогут улететь на отдых в Турцию, сообщили «Новые известия».

Из-за ухудшения ситуации по коронавирусу в Турции Россия решила приостановить чартерные и регулярные полеты. Кроме того, для всех туристов, вернувшихся из Турции после 11 апреля, введут обязательный двухнедельный карантин.

По последним данным, с начала пандемии коронавирусом заболели 3,7 миллиона жителей Турции, а в последние дни регистрируют рекордный суточный прирост числа заболевших.

При этом грузовое авиасообщение между странами сохранится, как и вывозные рейсы.